Наставник Шахтера U-19 заявил, что "горняки" заслуживали победить загребское Динамо в матче Юношеской лиги УЕФА

Главный тренер Шахтера U-19 Андрес Карраско поделился мнением о поединке с Динамо Загреб в рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

"Судя по матчу, который провела команда, и по тех моментах, которые были, мы больше заслуживали победить. Возникали трудности с тем, чтобы достичь позиций, где можно создавать опасные моменты. Так, могли сделать больше, но следует понимать, что Динамо – очень организованный соперник, с которым будет трудно всегда.

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Мы не можем жаловаться на судей, ведь это их работа. Первая желтая Эгбуджо – полностью решение рефери. Вторую тоже нельзя обжаловать: игровая ситуация в середине поля, и только арбитр имеет право принимать решение в этом моменте.

Осталось еще два сложных выезды и последний матч дома. Но шансы на выход из группы есть, и мы должны их максимально использовать, чтобы пройти дальше. Наша команда и сегодня заслуживала большего, несмотря на самоотдачу ребят и на то, как они подготовились к игре. Но футбол не всегда дает все, чего заслуживаешь", – цитирует Карраско пресс-служба Шахтера.

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