"Мы сыграли матч из двух разных таймов. Во второй половине встречи мы продемонстрировали, почему приехали на Евро-2020.

Украина – Северная Македония: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко – комплименты сопернику, прогресс и замены

Наша команда обладает всеми качествами, чтобы находиться на таком празднике футбола. Впрочем, к сожалению, этого не хватило, чтобы достичь сегодня положительного результата", – цитирует Ангеловски официальный сайт УАФ.

К слову, в первом туре македонцы уступили Австрии (1:3), а во втором – Украине (1:2). Последний матч в группе будет с Нидерландами уже 21 июня.

Украина – Северная Македония: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко – комплименты сопернику, прогресс и замены