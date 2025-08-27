"Мы знали, что играем против команды, которая больше привыкла к Лиге чемпионов, чем к Лиге конференций. Для нас это не было открытием, в первой игре не было никаких неожиданностей. Мы знаем, что это сильная команда, которая имеет высокий технический уровень, игроков, способных обыгрывать один в один, много скорости.

Но в то же время мы видели, что Панатинаикос сумел создать им проблемы в двух матчах, а мы – в одном. Это команда, которая привыкла контролировать игру. Это часть ее ДНК уже много сезонов, не только в этом году. Мы же должны просто адаптироваться к этому. У нас есть свои сильные стороны. Думаю, мы это показали в первой игре. Против соперника такого уровня нужно найти баланс между желанием играть и заставить их ошибаться. Нужно быть последовательными и организованными в обороне.

В кубковых поединках я, обычно, не люблю говорить о том, что может случиться дальше. Мы должны сосредоточиться на нашем матче. Думаем только о нем. Мы хорошо подготовились с прошлого четверга, после первого матча.

Мы говорили себе, что после игры на выезде хотим сохранять шансы для выхода в следующий этап. Так и произошло, потому что мы сыграли вничью с Шахтером. И сегодня мы в ситуации, когда можем пройти дальше. Теперь нужно просто сыграть в свою игру, сделать этот последний шаг. Сейчас я не хочу думать о последствиях положительного результата или, наоборот, неудачи", – сказал Гурвеннек на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится в четверг, 28 августа. Начало встречи в 22:00. Первая игра завершилась вничью – 1:1.

