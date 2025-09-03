– Дмитрий, это последний этап подготовки перед квалификационным раундом Евро-2026 (U-19). Что прежде всего будете ставить целью на этом сборе?

– Да, это наш последний этап подготовки перед официальными матчами. Что касается планов, то хочу сказать, что эта сборная не собиралась в течение 15 месяцев после финальной части Евро-2024 (U-17). Конечно, что за это время в юношеском футболе многое изменилось. Некоторые исполнители, которые были тогда в основе, сейчас не имеют игровой практики, некоторые играют немного. Но в то же время появились новые фамилии. Поэтому надо познакомиться с ребятами, которые вызываются в эту команду впервые, а также понять уровень игроков, которые за это время достаточно неплохо прогрессировали, тем более во время матчей с такими сильными оппонентами.

И тренерскому штабу очень важно еще раз объяснить философию игры сборной и посмотреть на то, как футболисты воспринимают эту информацию под давлением таких сборных, как Англия, Нидерланды и Испания.

– В предыдущем интервью вы сказали, что на сентябрьском сборе процентов на 80 будет определен состав на квалификацию. Все так и есть?

– Да. К сожалению, у нас есть несколько травмированных, все они из украинских клубов. Мы не сможем рассчитывать на Владислава Тютюнова, Павла Люсина и Богдана Редушко. Поэтому на этом испанском сборе и будут те самые 80 процентов игроков, с которыми мы будем встречать официальные соревнования.

– Сейчас в списке фигурируют 11 футболистов, которые представляют иностранные клубы. Еще есть кто-то на карандаше?

– Конечно. Например, тот самый Артем Степанов поехал на сбор с молодежной сборной. Будет замечательно, если он там останется, но если он вернется к нам, то это точно будет усиление для нашей команды. В мыслях мы на него рассчитываем. В расширенном списке есть еще несколько исполнителей, но нам надо посмотреть на них вживую.

– Будут ли наши соперники на предстоящем турнире представлены сильнейшими составами?

– Если честно, то это нас вообще не интересует. У этих сборных большое количество игроков для основы, там сумасшедшая конкуренция, они могут менять футболистов очень легко, и на качество их игры это не будет влиять. У нас такой возможности пока что нет. Будем исходить из того, что мы имеем, а я верю в своих подопечных.

– Несмотря на это, хочется победить на таких престижных соревнованиях?

– Да. Но у нас немного другие задачи. Нам надо сравнить наш уровень, понять его. У нас в списке есть много нападающих, поэтому где-то мы рассматриваем игру в два форварда, держим в голове эту идею. Этот опыт даст нам возможность посмотреть на разные варианты игры. Мы хотим создавать моменты, играть на равных с сильными оппонентами, качественно доходить до штрафной соперника, а у своих ворот действовать более уверенно и надежно. Мы хотим добиться того, чтобы быть конкурентными в матчах с авторитетными европейскими сборными, – сказал Михайленко для пресс-службы УАФ.