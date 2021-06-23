"Мы хотим выиграть в матче с Польшей. Швеция хочет победить прежде всего потому, что мы хотим иметь еще один день для отдыха (если шведы удержат первую позицию, то сыграют свой матч плей-офф 29 июня. Второе место группы E сыграет свой поединок на день раньше – прим.). Поэтому я надеюсь, что тот факт, что мы уверены в выходе из группы, только даст нам крылья.

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Польша считает, что мы будем играть на контратаках пусть так думают. Это очень хорошая команда с Робертом Левандовски на острие атаки. Если мы хотим победить в противостоянии с ним, мы должны сыграть очень хороший матч", – приводит слова Андерссона sport.pl.

Напомним, Швеция сыграет с Польшей уже сегодня, 23 июня, начало встречи в 19:00. Если "Тре Крунур" не проиграют полякам, а Испания победит Словакию, то Украина получит желанную путевку в плей-офф Евро-2020.

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