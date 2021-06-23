Наставник сборной Швеции планирует помочь Украине попасть в плей-офф – он имеет свои причины
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Польши.
"Мы хотим выиграть в матче с Польшей. Швеция хочет победить прежде всего потому, что мы хотим иметь еще один день для отдыха (если шведы удержат первую позицию, то сыграют свой матч плей-офф 29 июня. Второе место группы E сыграет свой поединок на день раньше – прим.). Поэтому я надеюсь, что тот факт, что мы уверены в выходе из группы, только даст нам крылья.
Швеция – Польша: анонс матча Евро-2020
Польша считает, что мы будем играть на контратаках пусть так думают. Это очень хорошая команда с Робертом Левандовски на острие атаки. Если мы хотим победить в противостоянии с ним, мы должны сыграть очень хороший матч", – приводит слова Андерссона sport.pl.
Напомним, Швеция сыграет с Польшей уже сегодня, 23 июня, начало встречи в 19:00. Если "Тре Крунур" не проиграют полякам, а Испания победит Словакию, то Украина получит желанную путевку в плей-офф Евро-2020.
Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020 – Шевченко может выиграть от поражения, все расклады