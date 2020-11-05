"Мне сказали, что за этой фотографией есть какой-то намек. Но я не понимаю, что это значит, это проходит мимо меня. Я не собираюсь тратить на это слишком много энергии.

Ибрагимович намекнул на возобновление карьеры в сборной Швеции

Прошло 4,5 года с тех пор как он сказал, что завершил карьеру в сборной. Я чувствую только уважение к нему, как и к другим игрокам, которые приняли такое решение. Во время перерывов на матчи сборной у них теперь есть возможность восстановиться.

Но если ты часть сборной, то ты должен вернуться в страну и сыграть на высоком уровне. Так что вопрос закрыт для меня", – цитирует Андерсона Aftonbladet.

Напомним, недавно в соцсетях 39-летний Ибра опубликовал фото в футболке национальной команды Швеции с подписью "Давно не виделись".

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