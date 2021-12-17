"Когда вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот что мы получили. Это хорошая жеребьевка.

"Нужно выигрывать эту группу": Петраков – о жеребьевке Лиги наций

Матчи против Ирландии всегда будут интересны болельщикам, и, надеюсь, они состоятся с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником в плей-офф отбора на чемпионат мира. До начала соревнований в Лиге наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.

Армения – новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это – достойная команда", – цитирует Кларка сайт УАФ .

Кроме Лиги наций, сборная Украины сойдется с шотландцами еще и в плей-офф квалификации на Мундиаль. Полуфинал состоится 24 марта, а победитель будет играть в финале с триумфатором пары Уэльс – Австрия.