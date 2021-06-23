"Мне обидно за игроков. Мы долго ждали возможности попасть на турнир, и нам помог в этом хороший состав. В течение группового турнира было много хороших моментов, но не очков, которые нам были нужны. Сегодня мы играли с закаленной на таких турнирах командой, которая знает, как играть в третьем матче в группе. А мы, возможно, не знали. Поэтому мы едем домой, а Хорватия – в следующий раунд.

Хорватия – Шотландия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Шотландия не достигла ничего в первом матче, что означало, что нам нужно ехать на Уэмбли и тратить много сил, физических и психологических, чтобы у нас была возможность. Возможно, это сказалось на игроках в третьем матче. Нам нужно поучиться к следующему турниру. Обещаю, что его не придется ждать 23 года", – цитирует Кларка официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Шотландии уступила Хорватии (1:3) и заняла четвертое место в группе D с 1 пунктом в активе и покидает турнир. Отметим, что подопечные Кларка добыли единственный балл на Евро-2020 в матче против Англии на Уэмбли.

Хорватия благодаря гению Модрича дожала Шотландию и прорвалась в плей-офф Евро-2020