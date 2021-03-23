"У Вирджил осталось 8 недель для того, чтобы быть включенным в состав сборной на чемпионат Европы. Не знаю, хватит ли этого времени. Я общался с ним. Он уже работает на поле, но всегда возможны осложнения.

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Даже лишняя неделя или две будут означать, что за Ливерпуль он уже не сыграет в нынешнем сезоне. Тогда можно предположить, что ему скажут: "Сосредоточься на следующем сезоне". Я рад, что он на верном пути. Все будет зависеть от его ощущений. То, что он может сыграть за Ливерпуль или за сборную, я рассматриваю как бонус. Я на него сейчас не рассчитываю. Но если бы он восстановился, было бы замечательно.

Совсем не хочу давить на него, он должен сам все решать. Сейчас мы даем ему спокойно работать над восстановлением. Пока все идет хорошо. Однако мы не знаем, достаточно ли этого", – цитирует де Бура TEAMtalk.

Напомним, старт континентального первенства запланирован на 11 июня. Стоит заметить, что Вирджил ван Дейк – один из лидеров сборной Нидерландов, которой предстоит сыграть против команды Украины на групповом этапе турнира уже в первом туре. Встреча должна состояться 13 июня.

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