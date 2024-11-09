"Мы не обращаем внимания на клубную принадлежность футболистов. Мы ценим их уровень. Барселона выполняет фантастическую работу – то, как они предоставляют возможности игрокам. Команда, в которой есть молодые таланты, не проигрывает. Это хорошо для испанского футбола.

Испания объявила заявку на матчи Лиги наций – сенсация Барселоны и супербомбардир получили дебютные вызовы

Это все благодаря доверию и решимости. Есть очень хорошие футболисты, которым нужен шанс, чтобы проявить себя. Если бы Барселона не предоставила возможности Марку Касадо, мы, вероятно, не увидели бы, на что он способен. Ему еще есть куда совершенствоваться", – сказал Де Ла Фуэнте на пресс-конференции.

Отметим, что впервые с 2021 года тренер объявил состав без единого представителя Реала из-за травмы Дани Карвахаля. Зато в заявке оказались четверо игроков Барселоны.

В ноябре Испания завершит групповой этап Лиги наций двумя матчами – выезд в Данию 15-го и прием Швейцарии 18-го. Чемпионы Европы уже гарантировали себе выход в плей-офф, но явно не против сохранить и первую строчку.