"Чего нам не хватило? Немного таланта, немного опыта – все это мы получим, только участвуя в подобных турнирах. Чем больше мы будем играть в подобных матчах, тем лучше будем действовать.

Два шедевра и наказание смелого вратаря в видеообзоре матча Турция – Грузия – 3:1

Никогда не бывает приятно, когда проигрываешь, но я думаю, что команда может гордиться нашим выступлением и презентацией грузинского футбола в таком положительном свете. Думаю, у нас было столько же моментов, как у соперника", – цитирует Саньйоля пресс-служба УЕФА.

Напомним, что это был первый матч для Сакартвело в финальных частях крупных турниров. В следующем туре Грузия встретится с Чехией, а лидеры группы F, Турция и Португалия, сыграют между собой. Оба матча состоятся 22 июня.

Грузия незабываемо дебютировала на Евро – Турция победила благодаря шедеврам и наказала голкипера, который пошел атаковать