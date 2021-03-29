45-летний специалист заразился печально известным COVID-19, сообщает официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

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Петев сдал положительный тест на коронавирус после матча стартового тура отбора против финнов. Тогда же тренер ушел на самоизоляцию. Из-за карантина Петев сможет руководить действиями своих подопечных в поединке с французами разве что дистанционно. В свою очередь ни один из ассистентов болгарина не заболел.

К слову, матч Босния и Герцеговина – Франция состоится в среду, 31 марта. Начало поединка в 21:45.

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