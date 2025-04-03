Рух не отпустил Пономарева в европейский клуб – журналист озвучил детали
Тренер львовского Руха Виталий Пономарев был близок к тому, чтобы возглавить Заглембе Любин.
Аутсайдер чемпионата Польши Заглембе Люблин рассматривало кандидатуру главы Руха Виталия Пономарева на должность нового главного тренера команды, заявил журналист Петр Слонка в в своем аккаунте в X.
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Польская команда была очень заинтересована в украинском наставнике, ведь Пономарев считается великолепным специалистом в сфере развития молодых игроков, однако Пономарев не смог расторгнуть свой действующий контракт с Рухом, поэтому переход не состоялся.
Напомним, что в текущем сезоне Рух занимает 9 место в УПЛ после 22 туров. Заглембе же идет на предпоследней позиции в польском чемпионате.
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