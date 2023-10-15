"Хорошо, что мы смогли сыграть такой хороший спарринг. В первом тайме Рух полностью переигрывал Шахтер и создал 6-7 стопроцентных голевых моментов. К сожалению, не удалось забить, а сами пропустили гол после ошибки защиты и вратаря.

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В целом я доволен игрой и тем, как команда действовала в этом матче. Сегодня удалось продемонстрировать то, что мы наигрываем на тренировках, еще и на фоне такого серьезного соперника как Шахтер. Все игроки очень хорошо работают, поэтому мы дали им шанс проявить себя. Кто-то сыграл лучше, кто-то хуже, но это контрольный матч, поэтому главное – качество футбола, которое продемонстрировала команда.

Я смотрю за всеми сборниками из Руха. Наши футболисты играют за сборные Украины U-17, U-19 и U-21, Плюман играет за Гваделупу. Они все хорошо себя проявили – Бондарь забил за сборную Украины U-17 в ворота Финляндии, Панченко забил два гола в двух матчах за сборную U-19, Квасница забил, а Роман отдал ассист за сборную U-21. Ребята прекрасно представляют клуб в национальных командах", – цитирует Пономарева официальный сайт Руха.

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