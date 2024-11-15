"Об этом приглашении стало известно в среду вечером, а в четверг утром я разговаривал с Алексеем, перед тем как он отправился в Польшу. Прежде всего, поздравил его с этим важнейшим в его карьере вызовом, сказал, что он заслужил это своей игрой и отношением к тренировочному процессу.

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Что пожелал? Верить в свои силы, быть хладнокровным. Тем более, что международного опыта Сычу не занимать. На клубном уровне он когда-то защищал цвета бельгийского Кортрейка, становился бронзовым призером молодежного чемпионата Европы, выступал на Олимпийских играх во Франции.

Александр стал первым представителем Руха в национальной сборной Украины. Начинал он у тренера Владимира Безубьяка во львовском училище физкультуры. Затем играл за Карпаты в полузащите, а уже в Рухе был передислоцирован на правый фланг обороны.

В последнее время он заметно прибавил, особенно в игре в третьей зоне. Он фактурный игрок, неуступчивый в единоборствах, может обострить ситуацию качественным кроссом, или мощным ударом издали. Он прогрессирует и на позиции защитника. Для 23-летнего футболиста, который является лидером Руха – это очередной вызов в его карьере. Убежден, что он подтвердит неслучайность своего приглашения в национальную сборную Украины", – сказал Пономарев в комментарии Sport.ua.

Напомним, Алексей заменил в сборной Украины защитника Динамо Александра Тымчика.

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