"Надо реализовать те голевые моменты, которые мы имеем. Но сложный период сегодня у нашей команды, поэтому будем двигаться дальше. Думаю, все равно у этой команды есть будущее, будем дальше работать и не опускать руки.

Шикарный гол Пихаленка в четвертьфинале Кубка Украины в видеообзоре матча Рух – Динамо

Чего не хватает, чтобы забить гол – мастерства или психологии? Я думаю, что это все в комплексе. Мастерство – однозначно. Психологическое состояние в команде также тяжело давит, потому что мы давно не выигрывали. Такие периоды бывают, к сожалению, в футболе, поэтому нужно выходить из такой ситуации.

Рух впервые попал в 1/4 финала Кубка. Конечно, хотелось пройти дальше, но немного нам не хватило. Я не могу сказать, что мы физически уступали киевлянам после того, как имели 3 дня отдыха после предыдущей игры. Динамо может себе позволить поменять практически весь состав на качественных футболистов, мы же этого на сегодня не можем себе позволить. Но я не могу сказать, что физически мы не были подготовлены к этому матчу, потому что в конце игры мы создали много голевых моментов.

Ничего бесследно не проходит. В прошлом чемпионате у нас в первом круге была самая молодая команда, и эту команду покинули 4 футболиста, которые перешли в Карпаты, Фредди перешел в иностранный клуб. Оставили команду 5 футболистов – это потеря для команды. Мы практически строим новую команду, надо, чтобы новые футболисты привыкали к условиям. Поэтому нужно будет немного времени, в каждом матче чего-то не хватает. Нет той целостной игры, которая была в предыдущем чемпионате. Но я думаю, что футболисты работают с полной самоотдачей, думаю, что это команда будет конкурентной", – сказал Пономарев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Рух минимально уступил Динамо и не смог пробиться в полуфинал Кубка Украины.

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