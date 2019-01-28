Наставник Ривер Плейт горит желанием подписать Карраскаля: "Надеюсь, трансфер состоится в ближайшие дни"

Главный тренер аргентинского Ривер Плейт Марсело Гальярдо прокомментировал слухи о трансфере вингера Карпат Хорхе Карраскаля.

"Мы работаем над этим трансфером. Надеюсь, он состоится в ближайшие дни.

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Он очень талантливый, нам как раз нужен игрок такого плана. К сожалению, многие люди преувеличивают, называя его колумбийским Неймаром.

Надеюсь, это не сыграет против него, ведь он еще молодой", – цитирует Гальярдо портал gol.caracoltv.

Ранее звучала информация, что 20-летний колумбиец будет выступать за аргентинский гранд на правах аренды. Соглашение заключено на 18 месяцев, за что львовяне получат 500 тысяч евро. Также в контракте будет прописана возможность дальнейшего выкупа игрока за 3 млн евро.

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