toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Наставник Ривер Плейт горит желанием подписать Карраскаля: "Надеюсь, трансфер состоится в ближайшие дни"

28 января 10:56 95 Читати українською
Наставник Ривер Плейт горит желанием подписать Карраскаля: "Надеюсь, трансфер состоится в ближайшие дни"
Хорхе Карраскаль / Фото: ФК Карпаты

Главный тренер аргентинского Ривер Плейт Марсело Гальярдо прокомментировал слухи о трансфере вингера Карпат Хорхе Карраскаля.

"Мы работаем над этим трансфером. Надеюсь, он состоится в ближайшие дни.

Карраскаль покинет Карпаты и присоединится к Ривер Плейт – известна сумма потенциального трансфера

Он очень талантливый, нам как раз нужен игрок такого плана. К сожалению, многие люди преувеличивают, называя его колумбийским Неймаром.

Надеюсь, это не сыграет против него, ведь он еще молодой", – цитирует Гальярдо портал gol.caracoltv.

Ранее звучала информация, что 20-летний колумбиец будет выступать за аргентинский гранд на правах аренды. Соглашение заключено на 18 месяцев, за что львовяне получат 500 тысяч евро. Также в контракте будет прописана возможность дальнейшего выкупа игрока за 3 млн евро.

Обнаженные позиции и тренер-перекатиполе: как Карпатам сохранить прописку в УПЛ

Теги
Трансферы Карпаты Карпаты Ривер Плейт Ривер Плейт Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
    Світ — 09:13446 Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
3
час
:
41
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук