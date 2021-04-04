Реал Сосьедад минимально победил Атлетик в перенесенном финале Кубка Испании сезона 2019/20. Такому раскладу событий искренне радовался наставник "бело-голубых" Иманоль Альгуасиль.

Атлетик – Реал Сосьедад – 0:1 – видео гола и обзор финала Кубка Испании

Послематчевую пресс-конференцию он решил завершить очень оригинально. 49-летний специалист одел футболу Реал Сосьедада, взял "розу" и начал выкрикивать: "Это все для тебя, Гипускоа! Для всех тех, кто чувствует Реал. Вперед, Реал! Вперед, давай". Наставника провожали из зала аплодисментами.

Заметим, "Королевский клуб" одержал победу в Копа дель Рей впервые с 1987 года.

Реал Сосьедад выиграл первый за 34 года Кубок Испании, одержав победу над Атлетиком в перенесенном баскском финале