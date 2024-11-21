"Что с ним сейчас?” Как видите, очевидно, мы "вернули его из аренды из Карпат" (смеется – прим.). Восстановился, Сегодня его первая полноценная тренировка. Бени получил травму в предыдущем перерыве на сборные, во время товарищеской игры. С того момента проходил процесс восстановления, тихо, спокойно. Как всегда, в тренировочном процессе вопросов не было, именно поэтому возвращение было достаточно быстрым.

Полесье надолго потеряло легионера

Обидно, что совокупность травм у Бени наложились друг на друга, но как есть, мы это предсказать не можем. Как ни крути нам его не хватало. Мы понимаем, что во время такого календаря нам нужна вовлеченность максимального количества игроков. Очень радует также, что все предыдущие тесты, которые Макуана выполнял, показали, что физически и медицински ему ничего не мешает. Постепенно будем балансировать нагрузки, постепенно добавлять, а дальше уже как среагирует его организм.

Функционально ему надо сейчас добавлять. Выяснить то, насколько он будет готов, мы сможем ближе к концу первого микро-цикла. Ближе к игре сможем понять физические кондиции, уже после того, как он пройдет период повторной адаптации к групповым нагрузкам. Время покажет, сейчас можем радоваться, что он вернулся в общую группу. Будем надеяться, что это надолго", – цитирует Ашура пресс-служба Полесья.

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