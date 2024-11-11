"Мы позволили первому пропущенному мячу внести коррективы в нашу игру. Надо было не обращать на него внимание и спокойно продолжать делать то, что нам удавалось. Но это игра, и ментальная, и психологическая часть так или иначе влияет на это. По моему мнению, первые 20 минут действительно были очень привлекательными.

110-й гол Ярмоленко в УПЛ в видеообзоре матча Динамо – Полесье – 2:1

Если бы распоряжались мячом немного острее и больше бы брали ответственность за эти обострения, то могло бы быть больше эпизодов, где бы мы заставили соперника расстроиться. Но случилось, как случилось, определенные эпизоды решают конечный счет.

В принципе, учитывая обстоятельства, мы не так много дали создать сопернику. Но, опять же, было много эпизодов, за которые должно быть стыдно не нам, а другим людям. А нам обидно, но не стыдно. Однако есть вещи, на которые мы не можем повлиять, иногда это очень раздражает.

Относительно судейства и жалоб на него игроков... Пусть эксперты разбирают. У нас очень много людей, которые любят все разбирать до мелких деталей. Дадим им эту возможность. Я думаю, что игроки не просто так это говорят. С моей стороны, повторюсь, что за игру не стыдно. Пусть стыдятся другие люди, если у них есть чувство стыда вообще", – цитирует Ашура официальный сайт житомирцев.

Напомним, после 13-ти туров Полесье в турнирной таблице УПЛ идет четвертым, имея в своем активе 22 очка.

Динамо победило Полесье и вернуло себе лидерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленко, две желтые за шесть минут экс-игроку киевлян