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Наставник Пармы Д'Аверса признался, что переболел коронавирусом – это уже третий случай среди тренеров Серии А

15:58 6 Читати українською
Наставник Пармы Д'Аверса признался, что переболел коронавирусом – это уже третий случай среди тренеров Серии А
Роберто Д'Аверса / LaPresse

Главный тренер итальянской Пармы Роберто Д'Аверса рассказал о своей "встрече" с печально известным COVID-19.

"У меня несколько дней была повышенная температура после матча со СПАЛом (в начале марта – Футбол 24). Я не стал проходить тестирование, поскольку не чувствовал серьезных симптомов, мы не могли сказать, есть ли у меня коронавирус.

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Лишь в последующие дни это было подтверждено после сдачи анализа крови на антитела. В это время года у меня всегда немного повышается температура, показывало лишь 37 градусов. Вместе с семьей я находился в самоизоляции", – цитирует специалиста ParmaToday.

Напомним, что ранее коронавирус был обнаружен у рулевого Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини и наставника Фиорентины Джузеппе Якини.

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Теги
Италия коронавирус Роберто Д'Аверса Роберто Д'Аверса Парма Парма
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