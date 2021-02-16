"Я могу вас заверить, что никаких переговоров с Диего Костой не было. Никаких. Я уже понял, что почти любого игрока, который оказался на трансферном рынке, связывают с Палмейрасом. Футболистов, которые идут из Европы, всегда связывают с Палмейрасом", – приводит слова Феррейры The Sun.

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Напомним, что Коста разорвал соглашение с Атлетико в зимнее трансферное окно и находится в статусе свободного агента. Стоит отметить, что нападающий родился в Бразилии.

К слову, в текущем сезоне Коста сыграл 7 матчей в составе Атлетико, отметившись 2 голами.

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