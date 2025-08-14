"Хочу подчеркнуть, что в первой игре соперник сыграл лучше и заслуженно победил. В ответном матче перед нами тоже есть задачи – даже если мы не приблизимся к выходу в следующий раунд турнира, мы все равно хотим завершить эту встречу с победой.

Пакш – Полесье: где смотреть ответный матч квалификации Лиги конференций – бесплатная трансляция

Я считаю, что это серьезная цель, и мы хотим ее достичь. К сожалению, мы не можем подготовить какие-то сюрпризы", – цитирует Богнаря NB1.hu.

Напомним, в первой встрече Полесье одержало убедительную победу со счетом 3:0. Если житомиряне пройдут Пакш, их соперником в плейофе Лиги конференций станет итальянская Фиорентина. Начало сегодняшнего матча в 20:00 по киевскому времени.

