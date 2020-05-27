Наставник Оболони-Бровар – об игре с Шахтером: Ребята почувствовали уровень Лиги чемпионов

Главный тренер Оболони-Бровар Олег Мазуренко прокомментировал разгромное поражение в товарищеском матче от Шахтера (0:4).

"Мы старались, создавали какие-то моменты, автобус не ставили, как сейчас модно говорить. Пытались выбегать, создавать. Но уровень мастерства у нас не такой, как у Шахтера. Пока что.

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Сегодня мы дали возможность сыграть нашим 19-летним игрокам. Пять, десять минут. Ребята почувствовали уровень Премьер-лиги и Лиги чемпионов", – сказал Мазуренко в эфире Футбол NEWS.

К слову, против Оболони-Бровар "горняки" провели уже второй спарринг после выхода из карантина, в предыдущем матче команда Луиша Каштру обыграла Рух (4:1). Уже 31 мая Шахтер проведет матч 24-го тура УПЛ против киевского Динамо. Судьба сезона в Первой лиге до сих пор не решена.

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