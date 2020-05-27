toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС

Наставник Оболони-Бровар – об игре с Шахтером: Ребята почувствовали уровень Лиги чемпионов

21:53 22 Читати українською
Наставник Оболони-Бровар – об игре с Шахтером: Ребята почувствовали уровень Лиги чемпионов
Олег Мазуренко / фото: Оболонь-Бровар

Главный тренер Оболони-Бровар Олег Мазуренко прокомментировал разгромное поражение в товарищеском матче от Шахтера (0:4).

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 0
0
Оболонь-Бровар
11:00 27:05:2020
завершено
 

"Мы старались, создавали какие-то моменты, автобус не ставили, как сейчас модно говорить. Пытались выбегать, создавать. Но уровень мастерства у нас не такой, как у Шахтера. Пока что.

Шахтер – Оболонь-Бровар – 4:0 – видео голов и обзор матча

Сегодня мы дали возможность сыграть нашим 19-летним игрокам. Пять, десять минут. Ребята почувствовали уровень Премьер-лиги и Лиги чемпионов", – сказал Мазуренко в эфире Футбол NEWS.

К слову, против Оболони-Бровар "горняки" провели уже второй спарринг после выхода из карантина, в предыдущем матче команда Луиша Каштру обыграла Рух (4:1). Уже 31 мая Шахтер проведет матч 24-го тура УПЛ против киевского Динамо. Судьба сезона в Первой лиге до сих пор не решена.

Шахтер – Оболонь-Бровар: Патрик и Ко феерят – находка Каштру, яркие украинцы, новый разгром перед Динамо

blog_ava
Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча – Михайличенко выдал креативный состав, а Цитаишвили забил 2 гола за 4 минуты
13:55
1270
Теги
Шахтер Шахтер Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Первая лига Олег Мазуренко Олег Мазуренко Шахтер - Оболонь-Бровар
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Смалийчук купил Карпаты у Дыминского
    Україна — 12:49541 Смалийчук купил Карпаты у Дыминского
2
дн
:
15
час
:
29
мин
Колос
14:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук