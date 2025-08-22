"У меня всегда были очень хорошие отношения с владельцем. В прошлом сезоне мы были очень близки и общались каждый день. В этом сезоне это не так хорошо, но я всегда считал, что диалог важен, потому что я беспокоюсь о составе и о сезоне, который нас ожидает.

Ноттингем Форест может уволить тренера после первого тура АПЛ

Хорошо ли то, что наши отношения изменились? Нет, это не хорошо. Думаю, что все в клубе должны быть вместе, но в реальности это не так.

Из-за чего это произошло? Я точно не знаю, но я честен с вами – это не так, как было раньше. Я не знаю, в чем причина. То, что я сказал неделю или две назад – это была обеспокоенность относительно того, куда мы движемся как клуб", – приводит слова Эшпириту Санту BBC.

Напомним, Нуну Эшпириту Санту возглавил Ноттингем Форест в декабре 2023 года. По итогам сезона 2024/25 "лесники" заняли седьмую строчку в турнирной таблице, получив право выступать в Лиге конференций. Старт Ноттингема в АПЛ получился успешным – победа 3:1 над Брентфордом.

