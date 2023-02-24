"Я сидел здесь в течение четырех месяцев и отвечал на вопросы о давлении, времени и поддержке владельцев. Мне задают те же вопросы еженедельно. Это часть жизни в Челси.

Игроки Челси сомневаются в конкурентоспособности Поттера, – источник

Вы должны принять тот факт, что когда результаты являются такими, какие они есть, вы должны принять критику. Это справедливо. Я думаю, что настроение в прессцентре всегда было относительно положительным и уважительным. Но это совсем не значит, что это легко. Поскольку ваша семейная жизнь страдает, ваше психическое здоровье страдает, ваша личность. Вы знаете, что это тяжело.

Я разговаривал с руководством, и все так же, как всегда. Это всегда была поддержка. Они видят, где мы находимся, но вместе с тем разочарованы результатами", – рассказал на пресс-конференции Поттер.

Челси одержал победу только в одном из последних десяти матчей. Пока команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. Михаил Мудрик сыграл в четырех играх за "синих". Украинец результативными действиями не отличился.

Челси проиграл худшей команде АПЛ – Мудрик был не одинок в провале, сказочный дебют 39-летнего тренера, ужас капитана