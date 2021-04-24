"СК Днепр-1 был сильнее. Но вместе с тем не обошлось без наших ошибок. Первый гол: мы предупреждали их о левой ноге Довбика, что он под нее постоянно заводит мяч, но его упустили. Во втором голе было идеальное исполнение Булецы. К третьему голу привело то, что защитник наш не выбил мяч, и после удара тот попал в руку – пенальти. После этого игра была сделана.

Победа днепрян со скандальными решениями VAR в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Минай – 3:0

Но за второй тайм могу поблагодарить нашу команду. Мы перестроились после перерыва, изменили схему, смелее пошли вперед. При этом оставляли зоны, через которые соперник проводил хорошие контратаки. Мы также могли забить не один мяч и забили его, но...

За выживание бороться труднее, чем за чемпионство. Каждая ошибка может быть невосполнимой. Мы будем бороться до последнего, пока будут шансы. Будем биться, и сегодняшний второй тайм надо перенести на следующие игры против тяжелых соперников. Тогда шансы у нас будут", – приводит слова Цымбала официальный сайт СК Днепр-1.

Отметим, что днепряне разбили Минай (3:0), забив все голы еще в первом тайме. Это поражение ухудшила шансы Миная в борьбе за выживание – подопечные Цымбала на последнем месте с 18 очками в активе.

СК Днепр-1 разгромил Минай в матче со скандальными решениями VAR