"Какая роль у Артема в команде на сегодняшний день? Футболиста. Что касается Артема, то 90 минут ему трудно находиться на футбольном поле при наших тактических задачах.

Красавец-гол и "желанный" дебют в видеообзоре матча Рух – Минай – 2:0

У нас есть быстрый переход, отбор, нужно возвращаться, вперед бежать. Он больше для позиционных атак, но у нас сегодня был немного другой план на игру. Мы на Артема рассчитываем, как на полноценного футболиста Миная", – признался Цымбал на послематчевой пресс-конференции.

К слову, Милевский сыграл лишь 12 минут в матче с Рухом (0:2), а в целом после зимнего возвращения в УПЛ провел 239 минут в 6 поединках. Его Минай расположился на последней строчке турнирной таблицы.

Рух одолел Минай и оттолкнулся от дна УПЛ – закарпатцы не выигрывают 5 матч подряд