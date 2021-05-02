"Мы понимали, что Заря будет большими силами атаковать, им очень нужна была победа. Да, конечно, ребята расстроились, поражения никогда не добавляют положительных эмоций, но мы будем держать этот удар. Пока у нас будут шансы на сохранение места в УПЛ, мы будем до последнего бороться.

Коварный гол Кочергина в видеообзоре матча Заря – Минай

Я думаю есть шанс. Вы же видите, что против команды, которая недавно боролась за место в Лиге чемпионов, мы достойно выглядели на фоне сильного соперника, поэтому в этих двух играх мы будем играть на максимальный результат.

Насколько я знаю, речи о роспуске команды нет, и команда будет играть. Я думаю, она еще принесет немало радости закарпатским болельщикам", – заявил Цымбал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в начале апреля президент Миная Валерий Пересоляк попал в список санкционных лиц СНБО, а его активы и счета были заблокированы.

Заря на последних минутах вырвала победу над Минаем – луганчане близки к очередной "бронзе" УПЛ