Наставник Миная прокомментировал слухи о роспуске команды из-за проблем владельца
Главный тренер Миная Николай Цымбал после поражения от Зари высказался о перспективах команды.
"Мы понимали, что Заря будет большими силами атаковать, им очень нужна была победа. Да, конечно, ребята расстроились, поражения никогда не добавляют положительных эмоций, но мы будем держать этот удар. Пока у нас будут шансы на сохранение места в УПЛ, мы будем до последнего бороться.
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Я думаю есть шанс. Вы же видите, что против команды, которая недавно боролась за место в Лиге чемпионов, мы достойно выглядели на фоне сильного соперника, поэтому в этих двух играх мы будем играть на максимальный результат.
Насколько я знаю, речи о роспуске команды нет, и команда будет играть. Я думаю, она еще принесет немало радости закарпатским болельщикам", – заявил Цымбал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, в начале апреля президент Миная Валерий Пересоляк попал в список санкционных лиц СНБО, а его активы и счета были заблокированы.
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