"Очень важная для нас победа. Мы сейчас находимся в затруднительном положении, поэтому для победы в сегодняшнем матче мы отдали все силы на футбольном поле. Ребята просто молодцы, очень старались и заслужили эту победу.

Минай – Десна – 3:1 – видео голов и обзор матча

Десна – одна из лучших команд в Украине, которая использует свои стандарты. В начале игры Десна несколько раз нас простила. Но я считаю, что мы заслужили этот фарт своей работой на тренировках. Каждый футболист сегодня отдался на все 100 процентов.

Мы еще живы. Артем Милевский вчера на стриме с Денисовым сказал, что не спешите нас хоронить. Я считаю, что "в десятку" процитировал всем известную песню", – сказал Цымбал в эфире программы Тур ONLINE.

Минай сенсационно прибил Десну эффектными голами и поднялся со дна УПЛ