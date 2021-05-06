Главный тренер Миная Николай Цымбал поделился своими мыслями относительно матча с Шахтером (0:4) и резонансных событий, которые его сопровождали.

"Что произошло перед матчем? Я бы хотел говорить лишь о том, что было непосредственно на поле. Руководство выступит с официальной позицией относительно ситуации. Я занимался подготовкой команды.

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Как подбирал состав? Он был известен заранее. Мы имели теоретические занятия, серьезно готовились. Понимали, что это ключевая игра чемпионата. Спасибо ребятам, что отдавались. Спасибо каждому, кто вышел. Поздравляю Шахтер с заслуженной победой, они на класс выше.

У нас большой лазарет. Это еще один полноценный состав, я на них рассчитываю. В подтрибунном помещении была короткая разминка. К сожалению, не было времени провести ее на поле. Футболисты, медицинский штаб, массажисты готовились к поединку.

Почему так много пропущенных мячей? Нам нужны были очки. При счете 1:0 начали выше подниматься, рисковать. У нас были хорошие предпосылки, чтобы забить, но не хватало завершения атак. Игроки Шахтера воспользовались зонами, и вследствие этого забивали", – резюмировал Цымбал в эфире Тур Online.

К слову, матч, который начался с более чем 30-минутным опозданием, подарил "горнякам" серебро УПЛ сезона 2020/21. Закарпатцы же официально вылетели из элиты.

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