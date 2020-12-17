Наставник Мидлсбро Уорнок готов уколоть ботокс
Главный тренер английского Мидлсбро Нил Уорнок решился на серьезную косметологическую процедуру ради "поддержания имиджа".
"Мне 72, но считаю, что я не выгляжу на свой возраст, и тем более не чувствую его.
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Я размышляю над тем, чтобы в следующем году сделать инъекции ботокса для поддержки своего молодого облика", – цитирует опытного коуча Daily Star.
К слову, Нил Уорнок в данный момент является вторым в списке футбольных старожилов Туманного Альбиона. Его коллега из Кристал Пэлас Рой Ходжсон старше наставника Боро на год.
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