"Мне 72, но считаю, что я не выгляжу на свой возраст, и тем более не чувствую его.

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Я размышляю над тем, чтобы в следующем году сделать инъекции ботокса для поддержки своего молодого облика", – цитирует опытного коуча Daily Star.

К слову, Нил Уорнок в данный момент является вторым в списке футбольных старожилов Туманного Альбиона. Его коллега из Кристал Пэлас Рой Ходжсон старше наставника Боро на год.

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