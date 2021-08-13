"Мы моделировали те ситуации с игры против Черноморца, которые у нас плохо выходили и тренировали разные моменты, учитывая то, как играет Шахтер. Пытались улучшать свое взаимодействие.

Шахтер – Металлист 1925: анонс матча УПЛ

В матче с Шахтером за ошибки будут наказывать. Поэтому нужна хорошая компактность. Для нас эта игра очень серьезная, потому что мы хотим себя проверить против команды уровня Лиги чемпионов, команды, которая заслуженно является лидером нашего футбола. Эта игра для нас будет очень интересной.

У дончан видоизменились принципы игры, новые требования. Это нормально. Всегда, когда новый тренер возглавляет команду, то он, конечно, приносит новые идеи. У Шахтера сложный график, мы это прекрасно понимаем, что у них очень важная игра 17-го числа из Монако. Но там достаточно квалифицированных игроков, чтобы варьировать состав", – цитирует Кривенцова пресс-служба Металлиста 1925.

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Добавим, что матч 4-го тура УПЛ Шахтер – Металлист 1925 состоится уже сегодня, 13 августа. Стартовый свисток на столичном НСК Олимпийский прозвучит в 19:30. В данный момент у команд одинаковое количество очков – по шесть.