"У нас было время качественно подготовиться. Команда выполнила всю работу, которую мы запланировали. Поэтому мы с положительными эмоциями подходим к первому туру чемпионата. Волнения нет – есть желание стартовать. Потому что мы – молодой клуб, которому в этом году исполняется 5 лет. В нас есть свой почерк игры и мы будем стараться его придерживаться на протяжении всего турнира.

Металлист 1925 – Рух: анонс матча УПЛ

Для тех ребят, которые только появились в команде, еще прошло мало времени, чтобы понять наши идеи. Но мы сохранили костяк нашей команды и усилились, и еще будут новички. Надеюсь, что у нас все получится. Совершенно верно – усиление нужно в линию нападения. Мы ищем нападающего и думаю, что скоро нам удастся объявить, кто у нас появится.

Задача на сезон – закрепиться в Премьер-лиге в первый год. При этом показывать игру, которая будет нравиться болельщикам. И двигаться от игры к игре, стараться каждый раз играть на победу. Дебютируем с Рухом – это очень интересная команда. Она имеет неплохой подбор игроков, очень быстрая группа атаки, хорошо используют стандартные положения. Но мы не боимся, и бояться никого не будем", – цитирует Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

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