"Мы заслужили выход в УПЛ. Для нас этот год получился непростым, учитывая все околофутбольные моменты, но нужно отдать должное всем нам. У нас собрался очень хороший коллектив, совместно с руководством, футболистами, всем персоналом клуба, а там, поверьте, очень много людей.

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Какие эмоции были после получения последней путевки в УПЛ? У меня – слезы радости. Переполняло счастье. Мы сделали то, к чему шли. Я хочу поздравить всех харьковских болельщиков. Мы подарили великому городу большой футбол, вернули, точно. А команде пожелаю расти и прогрессировать еще лучше, чтобы стадион всегда был забит. Я поздравляю харьковских болельщиков, мне очень приятно, что люди приехали несколько сотен километров нас поддержать", – приводит слова Кривенцова официальный сайт клуба.

Напомним, Металлист 1925 разгромил Кремень (4:0) и оформил последнюю, третью путевку в УПЛ. Другие две достались Вересу и Черноморцу.

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