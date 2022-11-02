Главный тренер Марселя Игор Тудор вспомнил дни своей игровой карьеры во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В конце игры Марсель полным составом пошел в атаку и подвергся поразительному ответу Тоттенхэма, который завершился победным голом Хёйберга.

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Этот эпизод очень эмоционально переживал наставник провансальцев Игор Тудор. Наставник выскочил на поле, когда Кейн получил мяч в центре поля и ждал, когда кто-то из партнеров поддержит его в атаке. Игру не остановили в этом эпизоде. Добавим, что за свою игровую карьеру Тудор чаще всего выступал на позиции центрального защитника.

Отметим, что Тоттенхэм в итоге занял первое место в группе D, набрав 11 очков, тогда как Марсель из-за пропущенного гола остался последним с 6 пунктами.

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