Наставник Львова Цецадзе озвучил первоочередные планы команды

Грузинский специалист Георгий Цецадзе прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "горожан".

"Уже успел познакомиться с командой. Впечатления нормальные – что ожидал, то и есть. Будем стараться выходить из сложной ситуации в этом сезоне. Сейчас главное, чтобы в этих пяти матчах, которые у нас остались, мы выиграли как можно больше. Если выиграем все пять – будет супер. Нам надо выиграть как можно больше, чтобы достойно закончить этот чемпионат и потом уже готовиться к следующему.

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Будем стараться играть в атакующий футбол. Но это не значит, что у нас будет открытая оборона. В современном футболе баланс – это главное. Будут стратегические моменты, на которые мы будем делать ставки. Наша команда будет играть в зрелищный футбол. А со зрелищным футболом приходит и результат.

Относительно работы с бразильцами... Я работал в Грузии с легионерами. Но это не имеет особого значения – футбольный язык все понимают. Главное, чтобы мы сплотились и делали на поле то дело, о котором договорились с футболистами.

Какие ожидания от первого матча, который приходится на дерби против Карпат? Поймите меня правильно, для меня не имеет значения с кем играть. Я впервые в Украине как тренер местной команды, но у меня другие подходы к футболу. Конечно, для болельщиков Львова – это дерби, другая психологическая ситуация. Но моя команда должна выходить на все матчи для того, чтобы выиграть. Не имеет значения против кого. Мы всех уважаем, но хотим всех обыграть", – цитирует Цецадзе официальный сайт Львова.

Напомним, 21 июня Егише Меликян, который тренировал Львов с октября 2019 года, вместе со своим тренерским штабом покинул "сине-золотых". На следующий день команду принял 45-летний грузинский специалист Георгий Цецадзе.

К слову, львовяне занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 22 пункта.

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