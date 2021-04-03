"Русин попал в новую среду, в новую команду. Он присоединился к нам после подготовительного периода. Он знакомится с клубом и игроками. Он редко играл, но мы хотим, чтобы он делал это как можно чаще. Наверное, будет такая возможность время от времени, когда матчи основной команды не будут совпадать с встречами дублей. Мы постараемся предоставить ему возможность поиграть в них. Как и Джасурбек Яхшибоев, которому необходимо игровое время.

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Проблема только в том, что и Русин, и Яхшибоев представляют страны, которые не входят в ЕС. В регламенте указано, что только один футболист из-за пределов ЕС может играть в матчах резервных составов. Но у нас еще есть Егор Маценко. Это нас немного ограничивает. Я хочу, чтобы эти игроки тоже играли в дубле, не забывали, как забивать голы, как играть. Это придает им уверенности, а не тренировка. Будем думать, как это сделать, уже в следующем матче Легии-2. Возможно, один из них сыграет в этом поединке", – цитирует Михневича Legia.Net.

Напомним, Русин перебрался в Польшу на правах аренды до конца текущего года. Назарий уже успел сыграть 30 минут за основную команду Легии и 59 минут – за дубль.

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