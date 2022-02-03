39-летний специалист признан лучшим тренером января в итальянском первенстве, сообщает пресс-служба Серии А.

"В первые 2 месяца был вообще не рад, что переехал в Италию": Коваленко назвал разницу между УПЛ и Серией А

В прошлом месяце "орлята" под руководством Мотты уступили только раз (Вероне) и получили три сверхважных победы – над Дженоа, Миланом и Сампдорией. Это позволило им подняться на 14 строчку и оторваться от зоны вылета на 8 пунктов.

Виктор Коваленко, арендованный у Аталанты, провел на поле в общей сложности 80 минут в трех завершившихся триумфом поединках и записал в свой актив победный ассист в матче с "россонери".