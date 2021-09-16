Главный тренер Копенгагена Йес Торуп поделился мыслями о Давиде Хочолаве после перехода в летнее трансферное окно.

"Считаю, что Хочолава привносит в команду класс. Он получил опыт выступлений на крупных турнирах, с первого дня показывает высокий уровень.

Хочолава стал игроком Копенгагена

Важно, что он добавляет команде вне поля. Хочолава – часть коллектива. Давид приносит много ему извне. Хочолава хорошо ладит с командой, это хорошо для всех нас", – приводит слова Торупа Bold.

Напомним, Хочолава летом покинул Шахтер и перебрался в Копенгаген, подписав контракт на 4 года. По информации СМИ, "горняки" заработали 2 млн евро и получат еще 2 млн бонусами.

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