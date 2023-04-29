"Чего не хватило Колосу? Ребята делали все, что могли. Но есть соперник, который прибавил, немножко перестроился. Шахтер с начала второго тайма начал создавать давление на наши ворота, больше прессинговать.

Колос – Шахтер – 1:3 – видео голов и обзор матча

Где-то мы не справились с этим давлением и подпускали их слишком близко к собственной штрафной площадке, не могли встретить выше. Это вылилось в то, что мы получили пенальти в свои ворота и второй пропущенный мяч, когда Траоре нас продавил и хладнокровно распорядился своим моментом. Делали все, что могли, но класс соперника был выше", – цитирует Вишняка официальный сайт Шахтера.

Напомним, после 23-х туров "горняки" лидируют в турнирной таблице УПЛ, набрав 56 очков. Колос с 30-ю пунктами шестой.

Шахтер уверенно победил Колос, оторвавшись от СК Днепр-1 на восемь очков – Бондаренко забил и сделал ещё два гола