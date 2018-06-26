Наставник Южной Кореи: Германия сильнее, но мяч круглый

Главный тренер Южной Кореи Син Те Йон поделился ожиданиями на матч против Германии.

"Конечно, сборная Германии сильнее нас, но мяч круглый, так что у нас будут возможности, чтобы забить. Нет ничего невозможного, ведь мексиканцы тоже победили их. Мы сделаем для этого все возможное.

До этого момента для нас не все шло по плану, думаю, это же можно сказать и о сборной Германии.

Нам было бы проще, если бы немцы выиграли два матча, сейчас же ситуация гораздо более запутанная. Теперь нам придется еще сложнее.

Тем более не сыграет один из важнейших игроков – Ки Сон Ен, ведь он капитан нашей команды. Мы решим, кто заменит его завтра", – цитирует тренера Р-Спорт.

Матч 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 Южная Корея – Германия состоится завтра, 27 июня, начало игры – в 17:00.

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