"Привлечение Миколенко и перевод Эшли Янга на позицию правого защитника – это попытка найти баланс.

Победа Зинченко и Ко над командой Миколенко в видеообзоре матча Эвертон – Арсенал

Думаю, что Миколенко провел две качественные игры за сборную Украины. Я ждал, пока он наберет форму, и думал, что он сыграет хорошо. Так и произошло", – цитирует Дайча Liverpoolworld.

Напомним, матч против Арсенала стал для украинца первым в текущем сезоне – ранее он провел 75 минут в поединке Кубка лиги против Донкастера (2:1). СМИ сразу же заявили о потере доверия к украинцу и прогнозировали уход Виталия из Эвертона в зимнее трансферное окно.

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