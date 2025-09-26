– Вы взялись за непростую задачу – Смогут ли Супряга, Янаков и Борячук заиграть так, как они это делали на юношеском уровне?

– С моей стороны есть поддержка. На сегодня важно донести, что футбольная карьера – скоротечна. Свое место под солнцем нужно бороться здесь и сейчас, а не жить воспоминаниями 5-10-летней давности. Я вижу, что ребята не могут отпустить прошлое. Они работают, но должны требовать большего от себя, чтобы выйти на лучший уровень. Я не могу за них выйти и сыграть. Ребята должны понимать, что им не гарантировано место в составе, потому что когда-то их считали мегаперспективными. Я не хочу говорить, что они потеряли свой потенциал.

Хочется помочь Владу и Дэну, которые еще имеют запас времени. Андрею уже 29. Они должны захотеть этого втрое больше меня. Все в их руках и головах.

– Как удалось убедить Супрягу выбрать Эпицентр?

– Убеждать Влада долго не приходилось. Он сам выразил желание играть в Эпицентре. В коллективе он ведет себя на топовом уровне. Однако все равно люди воспринимают его чемпионом мира, которому расписали много авансов – а в Динамо не пошло, если говорить откровенно. Я с ним работал на старте карьеры. Данные у него колоссальные: хорошая скорость, игра в завершении, чувство момента. Все это было и мы хотим ему помочь в этом.

У Влада одна проблема, которая лежит в психологии. Во многом ему попортили карьеру медиа, которые подняли планку, с которой не каждый справится. До травмы он хорошо работал на тренировках. В игровых моментах, возможно, не все получается, но в любой момент его может прорвать. Так и случилось с Кривбассом. К счастью, избежал перелома, – сказал Нагорняк в интервью Украинскому футболу.

