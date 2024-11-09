Наставник итальянского клуба едва не разорвал подопечного за красную карточку – видео эмоционального момента
В 14-м туре итальянской Серии C Триестина на своем поле принимала Джану Эрминио (0:1).
Серия С, Группа А, 14-й тур
Триестина – Джана Эрминио – 0:1
Голы: Авинчи, 87
Удаление: Раймондс, 34
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На 34-й минуте после борьбы в штрафной площади игрок команды гостей отмахнулся от соперника, а Раймонд его ударил прямо на глазах у арбитра, за что мгновенно получил красную карточку.
Наставник Триестина очень эмоционально отреагировал на удаление, схватив игрока за футболку и начав резко выражать свое недовольство, когда тот выходил с поля.
В итоге, команда гостей забила гол на 87-й минуте матча и одержала победу.
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