Серия С, Группа А, 14-й тур

Триестина – Джана Эрминио – 0:1

Голы: Авинчи, 87

Удаление: Раймондс, 34

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На 34-й минуте после борьбы в штрафной площади игрок команды гостей отмахнулся от соперника, а Раймонд его ударил прямо на глазах у арбитра, за что мгновенно получил красную карточку.

Наставник Триестина очень эмоционально отреагировал на удаление, схватив игрока за футболку и начав резко выражать свое недовольство, когда тот выходил с поля.

В итоге, команда гостей забила гол на 87-й минуте матча и одержала победу.

Triestina-Giana Erminio.

I padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Krollis.

Mister Clotet accorre subito per consolarlo e fargli capire che capita a tutti di commettere un errore.

Semplicemente Lega Pro. pic.twitter.com/xmKqxV1Aun — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) November 8, 2024

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