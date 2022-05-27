Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни поделился ожиданиями от матчей с "сине-желтыми" в рамках Лиги наций.

"Ситуация в Украине – трагедия. Россия ворвалась на чужую территорию. Наша игра должна была проходить в Киеве, затем перенесли во Львов, а теперь вообще в Польшу.

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То, что она в конце концов произойдет – чудо. Домашняя встреча в Дублине на 50 лет войдет в историю нашего футбола. Потому что Россия вторглась и унесла тысячи человеческих жизней.

Президент Владимир Зеленский решил разрешить сборной играть. Мы видели, как украинцы в Ирландии возвращались домой, чтобы защищать свою страну. Люди могут устать от новостей о войне, но матчи сборной Украины не будут давать о ней забыть. Поэтому Зеленский прав в своем решении.

Все мы знаем из истории, что нападающие страны никогда не останавливаются на достигнутом. Наша игра – это возможность объяснить миру ситуацию", – цитирует Кенни The42.ie.

Напомним, сборная Ирландии – соперник украинцев в дивизионе В Лиги наций. Против команды Александра Петракова британцы сыграют 8 и 14 июня.

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