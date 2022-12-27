После того, как владельцами "сорок" стали шейхи, не произошло мгновенного вливания капитала и приглашения звездных футболистов. Однако, даже без форсирования событий Ньюкасл демонстрирует огромный прогресс.

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Ключевым решением стало назначение Эдди Хау на должность главного тренера. Он возглавил команду в начале ноября 2021 года, когда она шла в зоне вылета. Специалист сумел наладить ситуацию и завершить прошлый сезон в середине таблицы.

В новой кампании результаты Ньюкасла стали еще лучше. Прямо сейчас "сороки" идут вторыми. Вчерашняя победа над Лестером (3:0) оказалась знаковой для Эдди Хау. Он стал лишь третьим английским (без учета иностранцев) тренером, сумевшим выиграть более 20 матчей АПЛ за календарный год. Также это удавалось Рою Эвансу (22 победы с Ливерпулем 1996-го) и Кевину Кигану (24 победы 1994-го и 23 победы 1995-го с Ньюкаслом).

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