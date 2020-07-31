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Наставник Гента Торуп анонсировал сильный сезон в исполнении Яремчука

11:18 - Читати українською
Наставник Гента Торуп анонсировал сильный сезон в исполнении Яремчука
Роман Яремчук (справа) / ФК Гент

Главный тренер бельгийского Гента Йес Торуп поделился впечатлениями от игровой формы украинского форварда Романа Яремчука.

"Я увидел очень мотивированного Яремчука. Он играл острее, чем когда-либо прежде.

Дубль Яремчука и гол Пластуна помогли Генту разгромить Метц

Если он сохранит уверенность на таком же уровне, то может провести невероятно сильный сезон", – цитирует коуча Voetbal Belgie.

Отметим, что нападающий сборной Украины восстановился от травмы и начал подготовку к новой кампании в составе "буйволов". Яремчук уже сыграл спарринг против Метца, в котором сумел оформить дубль.

К слову, в прошлом сезоне украинец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей.

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Роман Роман Яремчук Йесс Йесс Торуп Украинцы за рубежом Гент Гент Бельгия
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