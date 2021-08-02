"Сложно сказать, когда появится Безус на поле. У него был длинный сезон, тяжелое лето с коротким отпуском. Он тренируется индивидуально", – поделился Ванхазебрук в комментарии официальному сайту Гента.

Яремчук и Безус опять не попали в заявку Гента на еврокубковый матч

Напомним, Безус был одним из игроков "буйволов", который задержался на Евро-2020 до 1/4 финала. Из-за своего отпуска украинец не попал в заявку Гента на еврокубки.

В прошлом сезоне Роман провел 37 матчей в составе бельгийской команды, записав в свой актив 7 голов и 7 ассистов.

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