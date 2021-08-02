Наставник Гента рассказал, почему Безус не играет на старте сезона
Главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук поделился мыслями о Романе Безусе.
"Сложно сказать, когда появится Безус на поле. У него был длинный сезон, тяжелое лето с коротким отпуском. Он тренируется индивидуально", – поделился Ванхазебрук в комментарии официальному сайту Гента.
Яремчук и Безус опять не попали в заявку Гента на еврокубковый матч
Напомним, Безус был одним из игроков "буйволов", который задержался на Евро-2020 до 1/4 финала. Из-за своего отпуска украинец не попал в заявку Гента на еврокубки.
В прошлом сезоне Роман провел 37 матчей в составе бельгийской команды, записав в свой актив 7 голов и 7 ассистов.
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