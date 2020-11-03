"Первые 10 минут он провел неуверенно, но потом все пошло гораздо лучше. Теперь все будут говорить о его голах, но меня, как тренера, больше порадовала его работа в защите. Конечно, я рад голам, но ты понимаешь, что когда-то они должны прийти.

Яремчук оформил исторический хет-трик за тайм – один из голов напомнил фирменный прорыв Месси

Когда первый гол отменили, подумал: "Только не снова". Но в конечном итоге все сработало. Эта победа фантастически важна для нашей уверенности. Но не стоит слишком завышать ее значимость. Хотя, конечно, было бы неплохо создать победную серию.

Все еще остается много вещей, в которых нужно стать лучше. Продолжать работать – единственно правильное решение", – поделился Де Декер в комментарии официальному сайту Гента.

Напомним, Яремчук в матче против Васланд-Беверена отметился хет-триком и помог своей команде одержать разгромную победу (4:1) и подняться на 12 место в турнирной таблице.

Гент разгромил Васланд-Беверен благодаря голевой феерии от Яремчука